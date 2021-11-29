mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов после долгой тишины появился на публике в Москве

29 ноября 2021, 04:36
Фото: "Комсомольская правда - Башкортостан"
25 ноября его супруга Гульшат Хамитова опубликовала загадочное фото с выступления Хиблы Гермзавы в московской консерватории, сообщает Комсомольская правда.

Рустэм Хамитов никогда не славился медийностью, даже будучи на посту главы Башкирии. Политик не занимался ведением социальных сетей и не стремился появляться на публике.

25 ноября супруга экс-главы Башкирии прервала информационный вакуум Хамитова и выложила совместную с супругом фотографию из московской консерватории имени Чайковского. Примечательно, что на фото у Хамитова практически не видно лица, он в маске. а верхняя часть лица попросту обрезана. Но эти манипуляции с фото не делают спутника Гульшат Хамитовой неузнаваемым.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48