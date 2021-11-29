Банк "Открытие" заработал более 74 млрд рублей чистой прибыли за 10 месяцев этого год

По данным за октябрь 2021 года, банковские активы возросли на 85 миллиардов рублей, что соответствует 2,9% по сравнению с уровнем прошедшего года. Вместе с тем кредитный портфель, то есть остаток задолженности по всем выданным банком кредитам, увеличился на 32 миллиарда рублей, или на 1,6%. Об этом пишет vostokmedia.com.