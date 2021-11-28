Только 11% уфимцев считают экологию столицы региона «хорошей»

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров высказался о воздухе в Стерлитамаке и заявил, что что качество воздуха в промышленном городе напрямую влияет на здоровье населения. Так, чиновник сообщил, что к двум уже действующим автоматизированным станциям добавится одна новая, а в перспективе еще две станции. Места их размещения он обещал определить совместно с активистами движения «Стерлитамак, дыши!».