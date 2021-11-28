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Только 11% уфимцев считают экологию столицы региона «хорошей»

28 ноября 2021, 09:26
Фото: 1mediainvest.ru
11% уфимцев оценили экологию Уфы на «хорошо», 39% — на «нормально», а остальные 39% — на «удовлетворительно». Помимо этого, жителей столицы не устраивает качество и чистота воды, сообщает сервиса Superjob.

Стало известно, что только 11% уфимцев довольны экологической обстановкой в столице и 39% оценивают ее как «нормальную». Тем временем «удовлетворительно» обстановке Уфы поставили также 39% местных жителей. Помимо этого, качеству атмосферы и вовсе уфимцы поставили «тройку», а именно 3,1 балла из 5 возможных.

Далее, по данным сервиса Superjob», «досталось» и качеству воды — ее уфимцы оценили также на «тройку», а вот чистоте городской воды и вовсе поставили 2,9 балла и 5 возможных. Между тем, на твердую «двойку» была оценена уборку мусора в Уфе.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров высказался о воздухе в Стерлитамаке и заявил, что что качество воздуха в промышленном городе напрямую влияет на здоровье населения. Так, чиновник сообщил, что к двум уже действующим автоматизированным станциям добавится одна новая, а в перспективе еще две станции. Места их размещения он обещал определить совместно с активистами движения «Стерлитамак, дыши!».

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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