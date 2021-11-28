Главе района Башкирии покупают дом за 4,5 млн, пока жители ищут деньги на памятник

Стало известно, что электронный аукцион на покупку служебного жилья для главы Караидельского района за 4,5 миллиона рублей был признан не состоявшемся, так как на аукцион зарегистрировали только одного участника, что в свою очередь противоречит законодательству о конкуренции.
Так, согласно документации на сайте Госзакупок, дом для главы должен быть двухэтажным и площадью не менее 145 квадратных метров. Помимо этого, дом должен быть чистовой отделки и полностью готов к вселению, в частности, в доме должны быть проведены все необходимые коммуникации, также установлены трехслойные стеклопакеты и железная дверь. Отметим, что средства на покупку служебного жилья выделяются из бюджета.
Между тем, в деревне Якупово Караидельского района местные жители ищут деньги на памятник землякам, воевавшим в годы войны. Так, решение об установке памятника было принято коллективно, место выбрали возле сельского клуба в деревне Якупово. Решение также поддержали и в районной администрации, однако выделить необходимые средства не смогли.
Активисты подчитали, что ориентировочная стоимость изготовления и установки памятника составляет 400-420 тысяч рублей, но с учетом текущих цен. На данный момент удалось собрать около 110 тысяч рублей.
В частности, руководитель проекта Разиля Биктимирова заявила, что «люди в деревне обнищали, им проблемно сдать даже 100-500 рублей». А других источников финансирования установки памятника землякам найти активистам не удалось. Между тем, в следующем сезоне цена за установку памятника может стать еще больше.
Тем временем, в администрации Караидельского района ситуацию прокомментировали и рассказали о другой стороне истории.