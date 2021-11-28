Главе района Башкирии покупают дом за 4,5 млн, пока жители ищут деньги на памятник

Так, согласно документации на сайте Госзакупок, дом для главы должен быть двухэтажным и площадью не менее 145 квадратных метров. Помимо этого, дом должен быть чистовой отделки и полностью готов к вселению, в частности, в доме должны быть проведены все необходимые коммуникации, также установлены трехслойные стеклопакеты и железная дверь. Отметим, что средства на покупку служебного жилья выделяются из бюджета.