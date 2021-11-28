Власти района Башкирии прокомментировали сбор средств на установку памятника

В Караидельском районе был организован сбор средств на установку памятника участником ВОВ. В администрации заявили, что деревня по данному факту уже во второй раз включена в программу «Наше село», однако выделенных и собранных средств на возведение стелы недостаточно, в связи с чем будет проводиться экспертиза сметы.

Так, в администрации пояснили, что 22 июня в 2021 году в деревне Якупово уже состоялось открытие стелы землякам — участникам Великой Отечественной войны, на которой увековечены имена 120 односельчан. Как отметили в администрации Караидельского района, стела была возведена в рамках программы «Наше село» на условиях софинансирования. — Памятник был возведен в рамках программы «Наше село», основным условием которой было софинансирование со стороны Администрации района и местного населения, выходцев деревни (50×50). Стела была возведёна вблизи местной мечети, место расположения было определено на сходе граждан, — пишет администрация. Далее «незначительная часть населения выступила с инициативой обустроить ещё один памятник возле местного клуба», в результате чего деревня была повторно внесена в программу на аналогичных условиях. — В итоге было собрано 110 тысяч рублей. Согласно условиям программы и составленной смете на 220 тысяч рублей, утверждённой депутатским корпусом, Администрация района также выделила 110 тысяч рублей. Однако, по заявлению инициатора проекта, данных средств оказалось недостаточно, в связи с чем, возникает необходимость в проведении экспертизы сметы и выяснение причин, по которым был осуществлён дополнительный сбор денег с населения, в том числе через социальные сети, — продолжают власти района. Так, в администрации заявили, что сбор средств должен проводиться «в законном правовом поле» с отчетами и документами, в противном случае сбор может «рассматриваться, как факт мошенничества». Ранее мы сообщали, что стоимость изготовления и установки данной стелы, по данным активистов, обойдется в 400-420 тысяч рублей, но с учетом текущих цен. На данный момент удалось собрать около 110 тысяч рублей. Известно, что решение об установке памятника было принято коллективно, место выбрали возле сельского клуба в деревне Якупово. Решение также поддержали и в районной администрации. Между тем, власти Караидельского района во второй раз организовали электронный аукцион на покупку служебного жилья для главы муниципалитета за 4,5 миллиона рублей. Примечательно, что первый раз аукцион был признан не состоявшемся, так как на него зарегистрировали только одного участника, что в свою очередь противоречит законодательству о конкуренции.

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