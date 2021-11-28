Дом Берга в Уфе вошел в реестр объектов культурного наследия

Напомним, «Дом Берга» находится по адресу улица Пушкина, 77 и был построен еще в начале 19 века. Более 30 лет домом владела семья Андрея Берга, с 1902 года и до 1919 дом принадлежал купцу Бадретдину Назирову, а уже после он перешел в собственность городского коммунального фонда. Сейчас «Дом Берга» является собственностью администрации.