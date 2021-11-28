Адвокат уфимца Владимира Санкина, который убил педофила, обжаловал его приговор

— Педофил, освободившийся недавно после восьмилетней отсидки за изнасилование ребенка, пытался в подъезде затащить двух мальчишек себе в квартиру. Одному удалось вырваться и выбежать на улицу, а второй ребенок остался в лапах педофила. Мимо дома шел Владимир Санкин. Мальчишка подбежал к нему, рассказал о педофиле и попросил помощи. Санкин не прошёл мимо, вбежал в подъезд, увидел, что у педофила уже спущены штаны и он около своей квартиры затаскивает мальчишку в свое логово, — пишет адвокат Шота Горгадзе у себя в социальных сетях.