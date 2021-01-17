СК объяснил, почему Санкина признали виновным в убийстве предполагаемого педофила

По версии следствия, Санкин узнал у подростков причину их поведения, после чего решил разобраться с мужчиной. Превосходя предполагаемого педофила в физической силе, он без труда повалил его и начал избивать руками, ногами и крепкой доской на протяжении четырех часов. При этом свою жертву все это время он удерживал на снегу в мороз. Избиение прекратилось только после приезда экипажа полиции.