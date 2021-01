СК объяснил, почему Санкина признали виновным в убийстве предполагаемого педофила

Осужденный на восемь лет колонии строгого режима за убийство подозреваемого в педофилии уфимца Владимир Санкин избивал жертву досками и несколько часов удерживал на снегу.

Следственный комитет раскрыл детали материалов дела об убийстве Владимиром Санкиным уфимца, подозреваемого в педофилии. Стало известно, что 54-летний мужчина не совершал противоправных действий. Без применения насилия он предложил подросткам за 1500 рублей показать свои половые органы. Подростки, отказавшись, вышли на улицу и стали закидывать окно мужчины снежками. На это обратил внимание проходивший мимо нетрезвый 33-летний Санкин. По версии следствия, Санкин узнал у подростков причину их поведения, после чего решил разобраться с мужчиной. Превосходя предполагаемого педофила в физической силе, он без труда повалил его и начал избивать руками, ногами и крепкой доской на протяжении четырех часов. При этом свою жертву все это время он удерживал на снегу в мороз. Избиение прекратилось только после приезда экипажа полиции. По мнению следователей, все это привело к смерти 54-летнего потерпевшего, который скончался в машине скорой помощи. Кроме того, следствие отмечает, что у потерпевшего Санкин изъял 1500 рублей, отдав подросткам 500 рублей, а 1000 рублей оставив себе. Напомним, 14 января Владимир Санкин был признан виновным и осужден на восемь лет в колонии строго режима. Приговор был вынесен на основании решения коллегии присяжных.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter