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450-летний юбилей Уфы планируют праздновать весь 2024 год

28 ноября 2021, 08:24
Фото: 1mediainvest.ru
С данной инициативой выступила советница главы Башкирии Ольга Сарапулова, по ее мнению, в течение всего 2024 года должны проводиться фестивали, концерты и форумы. Также на обсуждении празднования предложили создать книгу, в которой будут вписаны имена всех, кто внес вклад в организацию юбилея, сообщает «МК- Уфа»

Известно, что состоялось обсуждение мероприятий к 450-летнему юбилею столицы Башкирии, на котором, как сообщает издание «МК-Уфа» присутствовали мэр Уфы Сергей Греков, советница главы Башкирии Ольга Сарапулова и руководительница центра активности города Гульшат Ахмадеева.

Так, в ходе обсуждения Ольга Сарапулова предложила перенять практику празднования 800-летния Нижнего Новгорода и «отмечать» юбилей Уфы весь 2024 год. По ее мнению, в течение года необходимо организовывать концерты, форумы и фестивали, которые будут посвящены Дню города.

Помимо этого, было предложено провести социологический опрос уфимцев с целью выяснить кокой они хотят видеть Уфу к ее 450-летнию. Тем временем общественники выдвинули предложение о создании книги, в которой будут вписаны имена тех, кто принимал участие в организации празднования юбилея.

Напомним, что на заседании Курултая глава Минэкономразвития Башкирии Рустем Муратов отметил, что в настоящий момент примерная сумма на подготовку к 450-летию Уфы составляет более 50 млрд рублей. 24 млрд рублей пойдет из республиканского бюджета, 14,8 млрд рублей выделил федеральный бюджет. Между тем, накануне мэр города Сергей Греков на совещании в администрации заявил, что «к конкретной работе еще не приступили».

Так, всего в примерном перечне объектов к 450-летию Уфы значатся 18 объектов, среди которых Новая Евразийская библиотека, Комплекс сооружений для гребного слалома в Деме, Центр спортивной борьбы, Центр фехтования и другие.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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