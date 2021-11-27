mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минеева подытожила первый форум при уполномоченном по правам предпринимателей Москвы

27 ноября 2021, 11:44
Фото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева подвела итоги работы первого форума уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве «Как найти баланс между вызовами времени и стремлением бизнеса к экономической стабильности», прошедшего в столице 25 и 26 ноября и объединившего свыше 150 представителей бизнеса и власти.

Татьяна Минеева высоко оценила результаты мероприятия, отдельно подчеркнув значимость выстроенного прямого канала «бизнес — власть». По словам бизнес-омбудсмена, с начала этого года ею было направлено правительству 3915 предложений и обращений, а всего в период 2019–2021 гг. было создано 13 923 таких документа. И все эти обращения направлялись по каналу коммуникации «бизнес — власть». Об этом сообщает vostokmedia.com.

Она также пояснила, что из общего числа полученных обращений от бизнеса, касающихся мер поддержки, было образовано порядка 140 сводных инициатив общеотраслевого и отраслевого характера. В итоге сформировался Манифест бизнеса по мерам поддержки, идею создания которого поддержал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Минеева отметила, что он также предложил создать рабочую группу из представителей всех регионов России, которые приняли участие в разработке федерального манифеста, который в итоге был представлен в Правительство РФ.

В рамках форума первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что коронавирусная пандемия стала серьезным вызовом для российских властей и бизнеса. Он заявил, что сложно строить какие-либо прогнозы по поводу того, что ждет предпринимателей в ближайшем будущем, но государство разрабатывало на законодательном уровне меры поддержки бизнеса.

В свою очередь председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что основная часть бюджета российской столицы складывается из отчислений предпринимателей. По его словам, в будущем году ожидается рост бюджета на 20%, так что власти будут продолжать оказывать поддержку бизнесу.

Отмечается, что в рамках форума также прошло заседание межотраслевого совета при уполномоченном, одной из важнейших задач которого является объединение информации от предпринимателей, экспертов, агрегаторов и прочих источников для получения реального представления о состоянии отраслей московского бизнеса. Минеева рассказала, что только бизнес может дать полную картину того, какие необходимы меры поддержки. Она пояснила, что форум стал возможностью подвести черту всей предыдущей работе. В настоящее время прорабатывается доклад на имя мэра Москвы, и уже в ближайшее время станет ясно, какие инициативы туда войдут, резюмировала Татьяна Минеева.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48