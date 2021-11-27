Минеева подытожила первый форум при уполномоченном по правам предпринимателей Москвы

Отмечается, что в рамках форума также прошло заседание межотраслевого совета при уполномоченном, одной из важнейших задач которого является объединение информации от предпринимателей, экспертов, агрегаторов и прочих источников для получения реального представления о состоянии отраслей московского бизнеса. Минеева рассказала, что только бизнес может дать полную картину того, какие необходимы меры поддержки. Она пояснила, что форум стал возможностью подвести черту всей предыдущей работе. В настоящее время прорабатывается доклад на имя мэра Москвы, и уже в ближайшее время станет ясно, какие инициативы туда войдут, резюмировала Татьяна Минеева.