Абзаково и ряд других селений Башкирии попали в зону карантина по дерматиту КРС

В центре эпидемии оказались хозяйства предпринимателей Ильдара Тулыбаева и Мудариса Каримова, а также территория села Первое Туркменево. Под угрозой распространения зараз находятся села Второе Туркменево, Абзаково, Ахмерово, Первая Кащанка, Вторая Казанка, Мукасово, Назарово, Туяляс.
В этих населенных пунктах и хозяйствах запрещается приближаться посторонним к больным животным, а также к тем из них, которые вызывают подозрения на опасный диагноз, вывозить молоко и мясо, а также корм для КРС. Зараженные животные должны быть убиты и сожжены.
Ликвидацией последствий эпидемии занимаются специалисты ветеринарной службы. По окончании работ территория должна быть продезинфицирована.