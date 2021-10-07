В Башкирии ввели карантин по птичьему гриппу сразу в двух населенных пунктах

В Башкирии ввели карантин по птичьему гриппу сразу в двух населенных пунктах
В Башкирии ввели карантин по птичьему гриппу сразу в двух населенных пунктах
Вчера, 13:45ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Первый случай заражения стал достоянием общественности еще вчера, сегодня указ о карантине подписал Радий Хабиров.

Оба населенных пункта, в которых введен карантин находятся в Туймазинском районе Башкирии. С сегодняшнего дня дам функционируют ограничительные мероприятия. Устанавливаются они на 21 день после убоя последней птицы (кроме дикой), тогда и может быть принято решение об отмене карантина.

Первый случай был зафиксирован вчера в крестьянско-фермерских хозяйствах «Алтын-Каз», расположенных в селах Бишкурай. Сегодня опасный вирус также обнаружили в Николаевке. В связи с этим территории в радиусе пяти километров от очагов признаны опасной зоной по птичьему гриппу, а именно Бишкурай, Ермучино, Булат, Николаевка, Мустафино, Айтиктамак, Знаменка.

Под контроль также помещены и населенные пункты в радиусе 11 километров от Николаевки и Бишкурая.

Справка. Птичий грипп это заразная вирусная болезнь птиц, она поражает кровеносную систему птиц и их ЦНС, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Вирус опасен как для домашних птиц, так и для диких – воробьев, голубей и воронов.

Сегодня стало известно и о том, что у 1050 коров в Башкирии выявили лейкоз. Случаи выявили на предприятиях и фермах Бирского, Благовещенского, Ермекеевского, Иглинского, Кушнаренковского и Уфимского районов. Во всех хозяйствах в перечисленных выше районах введен карантин, а зараженные животные изолированы от здорового молочного стада.

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