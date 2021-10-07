В Башкирии ввели карантин по птичьему гриппу сразу в двух населенных пунктах

Оба населенных пункта, в которых введен карантин находятся в Туймазинском районе Башкирии. С сегодняшнего дня дам функционируют ограничительные мероприятия. Устанавливаются они на 21 день после убоя последней птицы (кроме дикой), тогда и может быть принято решение об отмене карантина.
Первый случай был зафиксирован вчера в крестьянско-фермерских хозяйствах «Алтын-Каз», расположенных в селах Бишкурай. Сегодня опасный вирус также обнаружили в Николаевке. В связи с этим территории в радиусе пяти километров от очагов признаны опасной зоной по птичьему гриппу, а именно Бишкурай, Ермучино, Булат, Николаевка, Мустафино, Айтиктамак, Знаменка.
Под контроль также помещены и населенные пункты в радиусе 11 километров от Николаевки и Бишкурая.
Справка. Птичий грипп это заразная вирусная болезнь птиц, она поражает кровеносную систему птиц и их ЦНС, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Вирус опасен как для домашних птиц, так и для диких – воробьев, голубей и воронов.
Сегодня стало известно и о том, что у 1050 коров в Башкирии выявили лейкоз. Случаи выявили на предприятиях и фермах Бирского, Благовещенского, Ермекеевского, Иглинского, Кушнаренковского и Уфимского районов. Во всех хозяйствах в перечисленных выше районах введен карантин, а зараженные животные изолированы от здорового молочного стада.