В Башкирии ввели карантин по птичьему гриппу сразу в двух населенных пунктах

Оба населенных пункта, в которых введен карантин находятся в Туймазинском районе Башкирии. С сегодняшнего дня дам функционируют ограничительные мероприятия. Устанавливаются они на 21 день после убоя последней птицы (кроме дикой), тогда и может быть принято решение об отмене карантина.