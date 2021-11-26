В Уфе скончался парашютист Вадим Фахрутдинов, выживший в авиакатастрофе в Мензелинске

Напомним, трагедия произошла 10 октября 2021 года. Крушение самолета Let L-410 Turbolet случилось под Мензелинском в республике Татарстан. На борту находились парашютисты не только из Башкирии, но еще из 6 регионов России. Всего в тот день погибло 16 человек, двое из которых из Башкирии – экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко и бизнес-коуч Динар Давлетгареев.