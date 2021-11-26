В СК Башкирии прокомментировали сообщение о выбивании показаний из пенсионера силой

Всё из-за убийства, которое недавно произошло в селе. Погибший — 57-летний Раиль, и, по мнению следствия, его до смерти избил собственный брат, 59-летний Радик. Так уж сложилось, что для обвинения нужны были чьи-нибудь показания любой ценой. Так и нашли друга подозреваемого — 64-летнего Михаила из Стерлитамака.Mash-Batash