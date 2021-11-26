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В ГИБДД Башкирии сообщили о старте масштабных рейдов, задействуют весь личный состав

26 ноября 2021, 13:04
Фото: 1mediainvest
26 ноября, в преддверии выходных объявили о профилактических мероприятиях на дорогах республики, о них сообщили в ГИБДД по Башкирии.

В ГИБДД Башкирии проанализировали аварийность на дорогах республики и приняли решение о необходимости очередных масштабных проверок, рейдов и профилактических мероприятий на этих выходных, начнутся они традиционно сегодня, вечером пятницы.

Пройдут они повсеместно по республике, а масштаб будет впечатляющим, в ведомстве сообщили, что в проведении проверок задействуют практически весь личный состав.

Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе нетрезвых водителей. ГИБДД Башкирии

В ведомстве уточнили, что столь масштабные проверочные мероприятия проводятся в целях поддержания безопасности дорожного движения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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