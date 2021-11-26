mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Привитые и переболевшие COVID-19 уфимцы получили приглашение сняться в фильме «Елки»

26 ноября 2021, 12:34
Фото: сайт администрации Уфы
Сегодня, 26 ноября о возможности попасть на большой экран для всех обладающих QR-кодами жителей Уфы сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

28 ноября в Уфе на площади у Конгресс-Холла «Торатау» пройдут съемки эпизода самой популярной в России новогодней кинофраншизы «Елки». Все уфимцы, которые имеют QR-код вакцинированного от коронавируса или же переболевших им не более 6 месяцев назад могут поучаствовать в съемках и попасть на большой экран. В прокат кинофильм выйдет уже через несколько недель, 16 декабря.

В пресс-службе администрации сообщают, что желающим необходимо подать заявку. Для этого нужно отправить заявку на электронную почту [email protected] После проверки данных организаторы ответным письмом пришлют приглашение и сообщат дополнительную информацию. Что именно должно быть указано в заявке на сайте мэрии не сообщается, но уточняется, что количество желающих ограничено

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48