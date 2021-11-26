Привитые и переболевшие COVID-19 уфимцы получили приглашение сняться в фильме «Елки»

28 ноября в Уфе на площади у Конгресс-Холла «Торатау» пройдут съемки эпизода самой популярной в России новогодней кинофраншизы «Елки». Все уфимцы, которые имеют QR-код вакцинированного от коронавируса или же переболевших им не более 6 месяцев назад могут поучаствовать в съемках и попасть на большой экран. В прокат кинофильм выйдет уже через несколько недель, 16 декабря.