Будет только хуже: реакция соцсетей на честный репортаж о городском транспорте Уфы

Репортаж Mkset из Демы о работе общественного транспорта опубликовали в социальных сетях крупные сообщества республики. В комментариях к публикациям читатели с уверенностью заявляют, что такая ситуация в Уфе происходит повсеместно, а не только на окраинах города. То есть такой же репортаж каждый день своими глазами наблюдают пассажиры общественного транспорта башкирской столицы.
Чаще всего горожане задаются вопросом: по какой причине столица Башкирии провела транспортную реформу так, что стало только хуже.
— Дожаловались народ на старые пазики, газельки итд, скоро зима такси в помощь вам всего самого хорошего народ, — пишет Салават Н.
О том, что такси это единственная надежда уфимцев высказалась и Анна М.
— После 10 вечера уже не уедешь. Только такси выручает. И зачем все эти улучшения нужны были, если стало только хуже?
Присоединяются к народному гневу и автовладельцы. Так Али А. утверждает, что «из Дёмы не только на автобусе, но и на машине не уедешь — многокилометровые пробки, с каждым днем хуже и хуже».
Ольга П. уверена, что с 8.00-8.30 и с 18.00-19.00 такая ситуация на любой остановке Уфы.
— Люди, если смогут зайти в транспорт, то едут стоя на одной ноге, — возмущается женщина. — Для кого пишутся эти репортажи? Кроме простого народа, то есть нас самих, всё равно никто не смотрит эти репортажи. А всем остальным как-то фиолетово что люди так мучаются с отсутствием автобусов — полагает она.
Елена Щ. рекомендует не ужасаться происходящему, а «каждый день выкладывать [информацию о проблемах с общественным] на стол этим бездарным руководителям. Да хорошо бы еще со звуковым сопровождением».
— Всю жизнь в Деме так, не хватает транспорта, мало куда можно доехать, богом забытый район который строят и строят! Взять садики это ж аут полный, — делится и другими проблемами района женщина.
Не было бы счастья, да несчастье помогло — такой вывод напрашивается глядя на комментарий Натальи Б.
— Вот, всех закукорят (видимо речь идет о QR-кодах — прим ред.), будете ездить по 5 человек, свободно…али пешком, али с ночёвкой на работе, а по выходным — домой!!! Дурдом, — резюмирует свой прогноз женщина.
Светланы А. в комментариях к репортажу интересуется «почему на своем авто не ездят?». Но видимо она ни разу не выезжала из Демы рано утром, иначе бы заметила, каких масштабов образуются пробки сейчас и легко предположила, что будет если все пассажиры общественного транспорта разом сядут за руль.
— Да ладно? Только сегодня это увидели? , — вопрошает Артем, — Проблема уже года три, пишут про неё сейчас.
Карина В. считает, что властям на этот бардак наплевать.
— Отдаленные районы Уфы это вся Уфа столица (!) Региона! Такого позора, какой творится в Уфе с транспортом ни в одном городе не встречала! Позор! Пустили автобус до Меги, каждые две-три минуты пустые (!) ходят большие автобусы! А у нас дальше Меги никто не живет? Или они не люди? Зато рейсовый автобус через аэропорт ходит с перебоями и после 21.00 уехать в ту сторону просто не реально!
Многие отдаленные районы обслуживают частные перевозчики, на которых тоже есть несколько жалоб в комментариях от горожан. Хотя большинство готово защищать даже тех, кто работает с небольшими перебоями.
— У них [частных перевозчиков] хотя бы расписание есть хоть какое-то. А сейчас [власти] узнают, что частники и их уберут.
Корреспондентов Mkset приглашают повторить репортаж утром на выезде из Кузнецовского затона. Свои «заявки» журналистам Mkset оставляют жители Нагаево и Миловки. Мы продолжим следить за ситуацией вокруг проблем общественного транспорта в Уфе. Знаете больше? Напишите нам в вотсап редакции по телефону +7 (347) 216-00-58.