Будет только хуже: реакция соцсетей на честный репортаж о городском транспорте Уфы

— Отдаленные районы Уфы это вся Уфа столица (!) Региона! Такого позора, какой творится в Уфе с транспортом ни в одном городе не встречала! Позор! Пустили автобус до Меги, каждые две-три минуты пустые (!) ходят большие автобусы! А у нас дальше Меги никто не живет? Или они не люди? Зато рейсовый автобус через аэропорт ходит с перебоями и после 21.00 уехать в ту сторону просто не реально!