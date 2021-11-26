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Автомобилисты узнали о нововведениях КоАП

26 ноября 2021, 04:14
Фото: pixabay.com
В следующем году в КоАП добавят новые пункты. В случае их несоблюдения водителю грозят штрафные санкции.

По информации iz.ru, с 2022 года под запретом окажется мытье машины во дворе. За это правонарушение водителю придется заплатить от 300 до 5 тыс. рублей. Кроме того, их будут штрафовать за парковку возле своих частных домов (4 тыс. рублей) и за стоянку у детских площадок (5 тыс. рублей).

Кроме того, инициатива подразумевает, что любой автомобиль, не имеющий хотя бы одной кузовной детали, будет считаться автохламом. В таком случае, штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Также водителей будут штрафовать за езду на автомобиле, имеющем ряд неисправностей. Согласно поправкам в ст. 12.5 КоАП РФ, штраф составит 500 рублей.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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