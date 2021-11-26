Автомобилисты узнали о нововведениях КоАП

По информации iz.ru, с 2022 года под запретом окажется мытье машины во дворе. За это правонарушение водителю придется заплатить от 300 до 5 тыс. рублей. Кроме того, их будут штрафовать за парковку возле своих частных домов (4 тыс. рублей) и за стоянку у детских площадок (5 тыс. рублей).