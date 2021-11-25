Завод «Белавтодеталь» в Уфе, с которого хотели уволить инвалидов, не будут продавать

Сегодня, 25 ноября о том, что завод не продадут, а работники инвалиды останутся при своих рабочих местах, сообщил член Общественной палаты РБ, член правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых, инвалид по зрению, адвокат Булат Сафин
Принято замечательное решение для заводчан о сохранении уфимского филиала завода «Белавтодеталь».Булат Сафин
13 сотрудников завода написали коллективное обращение в Общественную палату Башкирии с просьбой не допустить массовых увольнений – на предприятии работают 25 инвалидов по зрению, на тот момент инициативная группа работников сообщала и о том, что трое людей на тот момент уже прекратили работу, причем отнюдь не по собственному желанию. Сотрудники завода боролись изо всех сил, а именно обращались к главе Башкирии Радию Хабирову, в прокуратуру Башкирии, а также в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ с просьбами организовать общественный контроль за законностью продажи завода и увольнения инвалидов. Решающим шагом для заводчан стало обращение в ОП Башкирии, общественная палата обратилась с заявлением в прокуратуру, а тему подхватили СМИ Башкирии.
В результате дело приняло серьезный оборот, дошло и до Общественной палаты России, член общественной палаты РФ Диана Гурцкая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию с продажей завода «Белавтодеталь» и сокращением его сотрудников. Отметим и то, что вчера глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова также сообщала о разрешении проблемы с сокращением сотрудников с уфимского филиала завода «Белавтодеталь». Чиновница уточнила, что с руководством предприятия была достигнута договорённость и рабочие места для инвалидов сохранятся. Так общими усилиями, вполне уместно сказать и всеми возможными усилиями, работники завода добились своего и отстояли свои права.
Есть и другие хорошие новости о филиале завода в Уфе. Сообщается и о том, что вопрос о ремонта здания завода также решится, его будут рассматривать в рабочем порядке.