Завод «Белавтодеталь» в Уфе, с которого хотели уволить инвалидов, не будут продавать

13 сотрудников завода написали коллективное обращение в Общественную палату Башкирии с просьбой не допустить массовых увольнений – на предприятии работают 25 инвалидов по зрению, на тот момент инициативная группа работников сообщала и о том, что трое людей на тот момент уже прекратили работу, причем отнюдь не по собственному желанию. Сотрудники завода боролись изо всех сил, а именно обращались к главе Башкирии Радию Хабирову, в прокуратуру Башкирии, а также в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ с просьбами организовать общественный контроль за законностью продажи завода и увольнения инвалидов. Решающим шагом для заводчан стало обращение в ОП Башкирии, общественная палата обратилась с заявлением в прокуратуру, а тему подхватили СМИ Башкирии.