Власти Башкирии признали, что 200 млн рублей не хватает для охраны школ и детсадов

По результатам весенней проверки в 2021 году выяснилось, что на обеспечение образовательных учреждений средствами охраны в Башкирии необходимо 425 млн руб., при этом в министерстве образования РБ так и не смогли назвать сумму, которая была выделена на организацию антитеррористической защищенности в текущем году. Для сравнения — власти Татарстана на аналогичные цели запросили 5,4 млрд рублей.