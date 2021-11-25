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Власти Башкирии признали, что 200 млн рублей не хватает для охраны школ и детсадов

25 ноября 2021, 07:25
Фото: 1mediainvest.ru
Министр финансов Лира Игтисамова на заседании Курултая в четверг, 25 ноября, добавила, что чиновники стараются выделять указанную сумму ежегодно. Однако, с ее слов, в ближайшие три года на антитеррористическую безопасность средства предусмотрены.

Отвечая на вопрос депутата Курултая и экс-ректора Башпедуниверситета Раиля Асадуллина, Игтисамова заявила, что в прошлом и в этом году в бюджете республики были предусмотрены 200 млн рублей на охрану образовательных учреждений и противодействие терроризму. По словам министра, этих денег все равно недостаточно.

— Здесь нам предлагается поработать больше с федеральным Минпросвещения. Все регионы не способны справиться с такой нагрузкой только за счет средств местных бюджетов. Нам надо больше постараться вкладываться в защиту учреждений. Есть много вопросов, связанных с привлечением охранных организаций и тарифными ставками, — объяснила Игтисамова.

Напомним, после казанского теракта башкирские школы и детские садики проверяли на защищенность от подобных трагедий. Рейд показал, что только 71% образовательных учреждений соответствуют антитеррористическим требованиям, а квалифицированная охрана организована только в 60% школ и детсадов.

По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, в Башкирии «невысокие показатели» антитеррористической защищенности. Так, например, Росгвардия не может «незамедлительно» приезжать на объекты большей части Башкирии. При этом системы антитеррористической защиты могут быть установлены лишь в школах, которые либо находятся на этапе проектирования, либо реконструируются или капитально ремонтируются.

По результатам весенней проверки в 2021 году выяснилось, что на обеспечение образовательных учреждений средствами охраны в Башкирии необходимо 425 млн руб., при этом в министерстве образования РБ так и не смогли назвать сумму, которая была выделена на организацию антитеррористической защищенности в текущем году. Для сравнения — власти Татарстана на аналогичные цели запросили 5,4 млрд рублей.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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