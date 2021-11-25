В Уфе запланированы общественные слушания нового генплана города

Как сообщает пресс-служба Горсовета Уфы, со 2 декабря и 5 января 2022 года граждане могут оставлять пожелания и замечания по плану как в письменном, так и в электронном варианте. Также отмечается, что за более подробной информацией можно обратиться в администрацию районов Уфы и Главархитектуру.