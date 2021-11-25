В Уфе запланированы общественные слушания нового генплана города

Известно, что решение о проведении общественных слушаний по окончательному проекту генплана Уфы было принято депутатами Горсовета. Так, план, рассчитанный до 2040 года, будет обсуждаться 55 дней, а именно с 25 ноября по 18 января 2022 года.
Как сообщает пресс-служба Горсовета Уфы, со 2 декабря и 5 января 2022 года граждане могут оставлять пожелания и замечания по плану как в письменном, так и в электронном варианте. Также отмечается, что за более подробной информацией можно обратиться в администрацию районов Уфы и Главархитектуру.
Напомним, ранее по факту нарушений при изменениях в генплан Уфы и правила землепользования и застройки города без проведения общественных обсуждений Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ.
Помимо этого, активисты движения «Дворы наши» сообщали, что генплан Уфы, разработанный ГАУ «Институт Генплана Москвы», ставит под угрозу 9 лесопарковых зон.