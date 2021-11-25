В Уфе перекроют улицу на время церемонии прощания с Земфирой Латыповой

Стало известно, что 26 ноября состоится церемония прощания с председателем Верховного суда Земфирой Латыповой. Как сообщает пресс-служба администрации, на время проведения траурной церемонии с 7 утра до часу дня будет перекрыта улица Карла Маркса, ограниченная Заки Валиди и Пушкина.
Напомним, Земфира Латыпова скончалась вчера, 25 ноября. Предположительно, причиной кончины послужили осложнения после COVID-19. Известно, что на момент смерти женщине было 66 лет, из которых 40 лет она проработала в судебной системе.
Так, Земфира Латыпова занимала должность заместителя председателя Верховного суда Башкирии с 2009 года, а после ухода Михаила Тарасенко с поста председателя на должность главы Пятого кассационного суда в 2018 году, женщина была назначена исполняющим обязанности председателя Верховного суда Башкирии. Так, уже в апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ о ее назначении.