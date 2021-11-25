У родителей погибшей в Тюмени девочки изъяли других детей

8-летняя девочка пропала в Тюмени в июне 2021 года, ее тело было обнаружено 19 августа возле Лесобазы. В качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан мужчина – он проживал по соседству, оказывал помощь в поисках ребенка. На допросе он дал признательные показания, в которых рассказал, что заманил ребенка в свою квартиры, связал, изнасиловал и задушил. Тело он прятал в холодильнике несколько дней, потом в коробке вынес его из квартиры и спрятал.