У родителей погибшей в Тюмени девочки изъяли других детей

Суд вынес решение о лишении родительских прав отца и матери 8-летней девочки, убитой летом 2021 года в Тюмени. Решение распространяется в отношении двух детей, остававшихся в семье. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение пресс-службы прокуратуры Тюменской области.
Иск о лишении родительских прав в суд направили представители городского управления соцзащиты населения. После рассмотрения дела суд решил лишить ответчиков родительских прав в отношении их несовершеннолетних детей – мальчика и девочки, а также о взыскании алиментов.
8-летняя девочка пропала в Тюмени в июне 2021 года, ее тело было обнаружено 19 августа возле Лесобазы. В качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан мужчина – он проживал по соседству, оказывал помощь в поисках ребенка. На допросе он дал признательные показания, в которых рассказал, что заманил ребенка в свою квартиры, связал, изнасиловал и задушил. Тело он прятал в холодильнике несколько дней, потом в коробке вынес его из квартиры и спрятал.
В семье погибшей девочки было еще два ребенка, после трагедии их изъяли и поместили в социальный центр.