Татьяна Минеева поддержала рассмотрение законопроекта о НТО

Между тем в настоящее время, по словам бизнес-омбудсмена, стоит заняться региональной версией закона о НТО, проект которого был разработан аппаратом уполномоченного и в настоящее время находится на рассмотрении в Министерстве промышленности и торговли России. Так, в Челябинской области данный закон уже действует и демонтирует свою результативность. В Иркутской области закон находится на завершающей стадии принятия.