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Татьяна Минеева поддержала рассмотрение законопроекта о НТО

25 ноября 2021, 19:14
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Порядка 75% собственников нестационарных объектов торговли продолжают испытывать проблемы. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Предложение Бориса Титова поддержала московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

По ее словам, около 60% представителей малого предпринимательства в нашей стране работают в сфере торговли, поэтому данный сектор, включая малые форматы, необходимо поддерживать и развивать.

«Новые форматы уличной торговли и стрит- ретейла — не только плательщики налогов в бюджет, но и часть стильной и комфортной городской среды», — сообщила Татьяна Минеева.

Как сообщает ТАСС, в начале года Кабмин РФ рекомендовал региональным властям оказывать всяческое содействие местным представителям НТО, в частности, советовалось предоставлять места для размещения точек продаж юридическим и физическим лицам без проведения торгов.

Однако по итогам надзорных мероприятий, проведенных в субъектах, выяснилось, что распоряжение Правительства РФ не реализовано региональными властями. Так, 75% опрошенных владельцев нестационарных объектов торговли рассказали, что ситуация в их регионах не улучшилась, а где-то даже ухудшилась.

«Новых ярмарочных площадок больше не стало, количество мест в схеме размещения НТО не увеличилось, договоры на размещение без конкурсных процедур не продлеваются», — рассказал Борис Титов.

Среди наиболее частых проблем предприниматели также указали следующие: отсутствие инфраструктуры, высокая стоимость установки «умных» НТО и реконструкции внешнего облика объектов под новые требования, длительность получения разрешительной документации на размещение объектов торговли и высокая арендная плата.

Более того, уполномоченный при президенте России рассказал, что, например, в Новосибирске местные власти снесли часть киосков под предлогом установки на их месте «умных» остановок, но данные объекты так и не были размещены. К тому же срок действия разрешительных документов не был продлен для 2,5 тысячи НТО.

По мнению Бориса Титова, единственным способом для решения данных проблем с нестационарными торговыми объектами является возобновление рассмотрения законопроекта о НТО.

Между тем в настоящее время, по словам бизнес-омбудсмена, стоит заняться региональной версией закона о НТО, проект которого был разработан аппаратом уполномоченного и в настоящее время находится на рассмотрении в Министерстве промышленности и торговли России. Так, в Челябинской области данный закон уже действует и демонтирует свою результативность. В Иркутской области закон находится на завершающей стадии принятия.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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