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Стекачев: Иркутская Дума поддержала мэра по мерам соцподдержки молодых учителей

25 ноября 2021, 06:16
Фото: yandex.ru
25 ноября Иркутская дума одобрила инициативу мэрии, касающуюся внедрения новых мер соцподдержки молодых педагогов. 33-е очередное заседание думы прошло под председательством спикера Евгения Стекачева.

Одна из мер поддержки молодых учителей – компенсация за аренду жилья. Ежемесячно молодой специалист сможет ежемесячно получать на эту цель до 15 000 рублей. По словам заместителя мэра Иркутска – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Виталия Барышникова, данная мера вводится впервые, пишет irkutskmedia.ru.

«Помимо этой поддержки, мы приняли решение и сегодня «Управление капитального строительства г. Иркутска» проектирует новое здание общежития, чтобы обеспечить эту категорию граждан возможностью проживания. Это наше с вами будущее, система образования – это будущее наших детей», – подчеркнул Руслан Болотов.

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев поблагодарил администрацию города за стремление решить жилищные проблемы молодых учителей. Он отметил, что в Иркутске наблюдается серьезный дефицит педагогов. Далеко не все выпускники вузов после их окончания идут в школы. Серьезным стимулом может быть жилье, но обеспечить квартирами каждого педагога возможности нет. Однако в мэрии подошли к проблеме нестандартно и решили компенсировать молодым специалистам затраты на аренду жилья.

Чтобы получить компенсацию, нужно соответствовать ряду требования. Прежде всего это возраст – до 35 лет. Также педагог не должен иметь жилья в собственности в пределах Иркутской области. Кроме этого, необходимо работать в одном из муниципальных образовательных учреждений, чтобы объем учебной нагрузки был не менее 50% от нормальной ставки. По предложению вице-спикера Виталия Матвийчука опыт работы, при котором будет выплачиваться компенсация, увеличен с трех лет до пяти.

Для выделения средств на обеспечение данного решения необходимы изменения в бюджете Иркутска на ближайшую трехлетку (2022-2024 годы).

Компенсация затрат на аренду жилья только будет внедряться, между тем в Иркутске уже действуют повышающие коэффициенты для зарплат учителей, пришедших на работу сразу после окончания вуза.

В 1-й год работы – 0,6% от оклада, 2-й год – 0,36%, 3-й год – 0,24%. По истечении трех лет специалист уже может пройти аттестацию и получить доплату к окладу. Также город предоставляет молодым учителям (до 30 лет) единовременную выплату в размере 100 000 рублей.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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