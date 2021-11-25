Стекачев: Иркутская Дума поддержала мэра по мерам соцподдержки молодых учителей

Чтобы получить компенсацию, нужно соответствовать ряду требования. Прежде всего это возраст – до 35 лет. Также педагог не должен иметь жилья в собственности в пределах Иркутской области. Кроме этого, необходимо работать в одном из муниципальных образовательных учреждений, чтобы объем учебной нагрузки был не менее 50% от нормальной ставки. По предложению вице-спикера Виталия Матвийчука опыт работы, при котором будет выплачиваться компенсация, увеличен с трех лет до пяти.