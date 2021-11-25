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Шкуматов дал оценку идеи использовать против блогеров-лихачей их же контент

25 ноября 2021, 13:36
Фото: pixabay.com
Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с журналистами сказал, что инициатива члена Совфеда Ирины Рукавишниковой доказывать вину блогеров-лихачей используя их собственный контент не нова.

Активист напомнил, что закон уже позволяет это делать. Соответствующий вопрос находится в сфере правоприменительной практики. Об этом информирует NEWS.ru.

Тут нечего говорить. Все, что будет считаться доказательством вины, уже считается. Гонщики сами выкладывают видео со своим участием. Ролики и раньше полицейские использовали против них в административном деле. Некоторых даже лишали прав, подчеркнул Шкуматов.

Общественник уверен, что ответственность за публикацию различной информации в первую очередь должна быть моральная, связанная с определенными самоограничениями. Палку перегибать не стоит, ведь пострадать может свобода слова. Когда гражданин показывает нарушение закона, это уже другое. К такому контенту надо подходить с точки зрения действующего законодательства.

По мнению координатора «Синих ведёрок», введение уголовной ответственности для автохамов не искоренит множественные нарушения ПДД на российских трассах. Эта инициатива парламентариев - «борьба с ветряными мельницами». В случае ужесточения наказания уличные гонщики начнут создавать закрытые сообщества и «не палиться» в соцсетях.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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