Шкуматов дал оценку идеи использовать против блогеров-лихачей их же контент

Активист напомнил, что закон уже позволяет это делать. Соответствующий вопрос находится в сфере правоприменительной практики. Об этом информирует NEWS.ru.
Тут нечего говорить. Все, что будет считаться доказательством вины, уже считается. Гонщики сами выкладывают видео со своим участием. Ролики и раньше полицейские использовали против них в административном деле. Некоторых даже лишали прав, подчеркнул Шкуматов.
Общественник уверен, что ответственность за публикацию различной информации в первую очередь должна быть моральная, связанная с определенными самоограничениями. Палку перегибать не стоит, ведь пострадать может свобода слова. Когда гражданин показывает нарушение закона, это уже другое. К такому контенту надо подходить с точки зрения действующего законодательства.
По мнению координатора «Синих ведёрок», введение уголовной ответственности для автохамов не искоренит множественные нарушения ПДД на российских трассах. Эта инициатива парламентариев - «борьба с ветряными мельницами». В случае ужесточения наказания уличные гонщики начнут создавать закрытые сообщества и «не палиться» в соцсетях.