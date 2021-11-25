Шкуматов дал оценку идеи использовать против блогеров-лихачей их же контент

Общественник уверен, что ответственность за публикацию различной информации в первую очередь должна быть моральная, связанная с определенными самоограничениями. Палку перегибать не стоит, ведь пострадать может свобода слова. Когда гражданин показывает нарушение закона, это уже другое. К такому контенту надо подходить с точки зрения действующего законодательства.