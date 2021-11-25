Сергей Греков заявил о рекорде – в Уфе установили самую высокую живую елку в России

Мэр Уфы Сергей Греков рассказал, что зеленая красавица прибыла в столицу Башкирии из Благовещенского района, где долгие годы ждала своего часа. Он настал, дерево теперь красуется на одной из главных городских площадей в ожидании украшений и новогодних огней.
Высота у елки существенная, как и полагается модели. Высота дерева составляет 35 метров. Уточнил Греков и то, что в данном рекорде Уфа демонстрирует стабильность, в прошлом году ель на ггорсовете тоже была рекордсменкой, хотя тогда ее высота составляла 30 метров.
И вот – снова рекорд!Сергей Греков