Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова объяснила снижение расходов на медицину

Здесь уточненный план по 2021 году надо корректировать для того, чтобы вести динамику в сопоставимых условиях. на 2022 год мы конечно же не предусматриваем ассигнований на борьбу с коронавирусом, потому что надеемся, что те меры которые принимаются и уже приняты, те вложения, которые уже осуществлены, дадут свои плоды и нам удастся побороть эту инфекцию.