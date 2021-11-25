Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова объяснила снижение расходов на медицину

В бюджете цифры по здравоохранению на ближайшую трехлетку привели, если не считать взносов на неработающее население, то 30 миллиардов в этом году планируется, 28 в 2022 году, 24 в 2023 и 21,7 в 24. При этом ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году средняя продолжительность жизни составит 71,6, а к 2024 году увеличится до 72,96.
Рустем Ахмадинуров уточнил, что у демографов по России в прогнозе гораздо более пессимистичные цифры, с учетом пандемии. Он также уточнил, что есть фонд медицинского страхования, но поинтересовался, будут ли уточняться приведенные цифры по системе здравоохранения или же Курултай принимает параметры, которые предусматривают планомерное понижение расходов на здравоохранение.
Лира Игтисамова уточнила, что данный вопрос на повестке не только в регионах, им заняты и в федеральном собрании. По словам Игтисамовой это связано с дополнительными средствами на борьбу с коронавирусом, 20 миллиардов рублей на эти цели было направлено в 2020 году, 12 из них из бюджета Башкирии. В 2021 году – дополнительно 7,2 миллиарда были направлены на коронавирус, 4 из них из бюджета республики.
Здесь уточненный план по 2021 году надо корректировать для того, чтобы вести динамику в сопоставимых условиях. на 2022 год мы конечно же не предусматриваем ассигнований на борьбу с коронавирусом, потому что надеемся, что те меры которые принимаются и уже приняты, те вложения, которые уже осуществлены, дадут свои плоды и нам удастся побороть эту инфекцию.
Также Игтисамова заметила, что ассигнования еще будут уточняться, ведутся согласования с федеральным центром, в рамках пропорций федерального финансирования будут увеличиваться и региональные ассигнования. Министр также уточнила, что все проектируемые знаковые объекты здравоохранения получат необходимые средства.
В свою очередь напомним, вчера Mkset публиковал заметку о том, что Башкирия стала самым скупым регионом России в тратах на медицину, снижение роста расходов в 2021 году составило -14,5%.