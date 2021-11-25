Матчи нового сезона Ночной хоккейной лиги покажет в прямом эфире «Триколор»

Ночную хоккейную лигу создали в 2011 году, пишут newizv.ru. Главными целями были названы тогда развитие и популяризация массового любительского хоккея, а также пропаганда здорового образа жизни.
Сегодня Ночная хоккейная лига объединяет около 70 российских регионов, около 1000 команд и 20 тысяч любителей, никогда не игравших в хоккей на профессиональном уровне, однако всецело преданных этому виду спорта.
По словам гендиректора Фонда «Ночная хоккейная лига», двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова, благодаря такому сотрудничеству на большом экране можно будет показывать встречи не только Фестиваля хоккея в Сочи, а и чемпионатов регионального уровня.
«С „Триколором“ у Ночной лиги появились новые возможности, которые позитивно скажутся на медиаимидже лиги, а также позволят игрокам смотреть матчи со своим участием у себя же в телевизоре», — сообщил Алексей Касатонов.
В игровой уикенд 27 — 28 ноября «Триколор» будет транслировать игры из Тверской, Кемеровской, Свердловской, Липецкой, Челябинской и Новосибирской областей, а также из Сочи и Крыма.
Директор по спортивному вещанию «Триколор» Мария Гришко заявила, что матчи Ночной хоккейной лиги весьма интересны аудитории.
«Игры в нашем онлайн-плеере мы показываем бесплатно для всех жителей России, что очень важно, ведь подобные трансляции оказывают положительное влияние на развитие массового спорта в нашей стране», — констатировала Мария Гришко.
Трансляции регионального этапа XI турнира Ночной хоккейной лиги можно смотреть в онлайн-плеерах «Наш спорт» в приложении «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств и Smart TV. Кроме того, игры покажут онлайн-сервис kino.tricolor.tv и подключенные к интернету гибридные приемники и TV Box.
Напомним, ранее официальные представители «Триколора» и Ночной хоккейной лиги подписали договор, предусматривающий комплексное сотрудничество. В рамках этого документа оператор стал обладателем телевизионных прав на матчи финального этапа турнира предыдущего сезона — Фестиваля хоккея, состоявшегося 2 — 18 мая в Сочи, и на игры регионального этапа сезона 2021/2022 Ночной лиги.
На телеканале «Хоккейный», а также на иных ресурсах «Триколора» доступны тематические проекты Ночной лиги. Вниманию зрителей предлагаются различные программы и документальные фильмы плюс развлекательный контент.