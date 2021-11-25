Кобяков и посол Финляндии в РФ Хелантерь обсудили российско-финское сотрудничество

Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря отметил, что отношения между государствами развиваются в разных направлениях. Несмотря на трудный экономический период, видны положительные тенденции в двусторонней торговле. Увеличение экспорта товаров из Финляндии в РФ с января по июнь 2021 года составило 25,7%, а импорт из России вырос на 17,8%, добавил Хелантеря.