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Кобяков и посол Финляндии в РФ Хелантерь обсудили российско-финское сотрудничество

25 ноября 2021, 12:29
Фото: roscongress.org
В Москве встретились советник президента России Антон Кобяков и посол Финляндии Антти Хелантеря. Встречу посвятили развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между государствами, а также участию представителей власти и бизнеса Финляндии в основных деловых мероприятиях.

Антон Кобяков в начале встречи выразил благодарность посольству Финляндии и финским партнерам за проявленные инициативы и активное участие в ПМЭФ-2021, организатором которого выступил фонд Росконгресс. Вилле Скиннари, министр внешней торговли и международного развития Финляндии, в ходе деловой программы форума принял участие в бизнес-диалоге «Россия — Финляндия», который посвятили сотрудничеству в области устойчивого развития и экологии, информирует vostokmedia.com.

В ходе Петербургского международного экономического форума на встрече сопредседателей Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству Дениса Мантурова и Вилле Скиннари особый интерес у сторон вызвал вопрос зеленой энергетики.

По словам Антона Кобякова, сейчас РФ и Финляндия активно взаимодействуют по целому ряду стратегических направлений, в частности в области перехода к циркулярной экономике, устойчивого судостроения, лесной промышленности и обращения с отходами. Советник президента уверен: страны должны способствовать деловой активности, развивать взаимодействие бизнеса, реализовывать новые инвестпроекты, укреплять межрегиональное сотрудничество, поддерживать и укреплять культурные связи между народами РФ и Финляндии.

Между странами развивается активный диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, включая регион Балтийского моря.

Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря отметил, что отношения между государствами развиваются в разных направлениях. Несмотря на трудный экономический период, видны положительные тенденции в двусторонней торговле. Увеличение экспорта товаров из Финляндии в РФ с января по июнь 2021 года составило 25,7%, а импорт из России вырос на 17,8%, добавил Хелантеря.

Взаимодействие в Арктическом регионе — одно из самых важных направлений сотрудничества РФ и Финляндии. Страны успешно взаимодействуют в научно-технологической отрасли по широкому ряду вопросов. В ходе встречи поговорили о проведении первого мероприятия проекта THINK ARCTIC — онлайн-конференции «Российско-финское сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктического региона». Она пройдет 29 ноября этого года.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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