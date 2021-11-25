Кобяков и посол Финляндии в РФ Хелантерь обсудили российско-финское сотрудничество

Антон Кобяков в начале встречи выразил благодарность посольству Финляндии и финским партнерам за проявленные инициативы и активное участие в ПМЭФ-2021, организатором которого выступил фонд Росконгресс. Вилле Скиннари, министр внешней торговли и международного развития Финляндии, в ходе деловой программы форума принял участие в бизнес-диалоге «Россия — Финляндия», который посвятили сотрудничеству в области устойчивого развития и экологии, информирует vostokmedia.com.
В ходе Петербургского международного экономического форума на встрече сопредседателей Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству Дениса Мантурова и Вилле Скиннари особый интерес у сторон вызвал вопрос зеленой энергетики.
По словам Антона Кобякова, сейчас РФ и Финляндия активно взаимодействуют по целому ряду стратегических направлений, в частности в области перехода к циркулярной экономике, устойчивого судостроения, лесной промышленности и обращения с отходами. Советник президента уверен: страны должны способствовать деловой активности, развивать взаимодействие бизнеса, реализовывать новые инвестпроекты, укреплять межрегиональное сотрудничество, поддерживать и укреплять культурные связи между народами РФ и Финляндии.
Между странами развивается активный диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, включая регион Балтийского моря.
Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря отметил, что отношения между государствами развиваются в разных направлениях. Несмотря на трудный экономический период, видны положительные тенденции в двусторонней торговле. Увеличение экспорта товаров из Финляндии в РФ с января по июнь 2021 года составило 25,7%, а импорт из России вырос на 17,8%, добавил Хелантеря.
Взаимодействие в Арктическом регионе — одно из самых важных направлений сотрудничества РФ и Финляндии. Страны успешно взаимодействуют в научно-технологической отрасли по широкому ряду вопросов. В ходе встречи поговорили о проведении первого мероприятия проекта THINK ARCTIC — онлайн-конференции «Российско-финское сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктического региона». Она пройдет 29 ноября этого года.