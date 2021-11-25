Карантин из-за узелкового дерматита введен в одном из районов Башкирии

Первый тревожный звонок для скотоводов в Баймакском районе прозвенел еще 19 ноября, в тот день заведующий Ирандыкской ветеринарной лечебницы сообщил об обнаружении заболевания крупного рогатого скота с признаками заразного узелкового дерматита, то есть нодулярного дерматита.
Очаг расположился на территории села первое Туркменово Мукасовского сельского поселения, там после отбора проб и осмотра 24 ноября и выявили 17 личных и два фермерских хозяйства с зараженным и переболевшим скотом. В общей сложности в этих хозяйствах содержится 200 голов скота.
Глава района Фанис Аминев уточнил, что зараженные животные будут ликвидированы, хотя опасности для других животных они не представляют.
Отметим и то, что 19 ноября было днем богатым на плохие новости из мира животных. Так в этот день стало известно, что глава Благоварского района Марат Юсупов подписал постановление о введении в муниципалитете режима чрезвычайной ситуации из-за выявленных там очагов птичьего гриппа, сообщили об этом в МЧС Башкирии.