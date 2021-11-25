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Карантин из-за узелкового дерматита введен в одном из районов Башкирии

25 ноября 2021, 14:41
Фото: 1mediainvest
Сегодня, 25 ноября в Баймакском районе Башкирии ввели карантин крупнорогатого скота. У животных обнаружили нодулярный дерматит, об этом в соцсетях сообщил глава района Фанис Аминев.

Первый тревожный звонок для скотоводов в Баймакском районе прозвенел еще 19 ноября, в тот день заведующий Ирандыкской ветеринарной лечебницы сообщил об обнаружении заболевания крупного рогатого скота с признаками заразного узелкового дерматита, то есть нодулярного дерматита.

Очаг расположился на территории села первое Туркменово Мукасовского сельского поселения, там после отбора проб и осмотра 24 ноября и выявили 17 личных и два фермерских хозяйства с зараженным и переболевшим скотом. В общей сложности в этих хозяйствах содержится 200 голов скота.

Глава района Фанис Аминев уточнил, что зараженные животные будут ликвидированы, хотя опасности для других животных они не представляют.

Отметим и то, что 19 ноября было днем богатым на плохие новости из мира животных. Так в этот день стало известно, что глава Благоварского района Марат Юсупов подписал постановление о введении в муниципалитете режима чрезвычайной ситуации из-за выявленных там очагов птичьего гриппа, сообщили об этом в МЧС Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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