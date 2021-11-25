Карантин из-за узелкового дерматита введен в одном из районов Башкирии

Отметим и то, что 19 ноября было днем богатым на плохие новости из мира животных. Так в этот день стало известно, что глава Благоварского района Марат Юсупов подписал постановление о введении в муниципалитете режима чрезвычайной ситуации из-за выявленных там очагов птичьего гриппа, сообщили об этом в МЧС Башкирии.