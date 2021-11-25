Депутаты Курултая в первом чтении приняли проект бюджета Башкирии на три года

Сегодня, 25 ноября депутаты Башкирии в первом чтении приняли проект закона о бюджете Башкирии на ближайшие три года с 2022 по 2024 год. В соответствии с документом общий объем доходов бюджета на 2022 год запланирован в сумме 228,3 млрд рублей. Расходы предполагаются в размере 243,3 млрд рублей. Отметим, что ко второму чтению законопроекта параметры бюджета могут быть скорректированы в большую сторону.