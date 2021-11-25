Депутаты Курултая в первом чтении приняли проект бюджета Башкирии на три года

Сегодня, 25 ноября депутаты Башкирии в первом чтении приняли проект закона о бюджете Башкирии на ближайшие три года с 2022 по 2024 год. В соответствии с документом общий объем доходов бюджета на 2022 год запланирован в сумме 228,3 млрд рублей. Расходы предполагаются в размере 243,3 млрд рублей. Отметим, что ко второму чтению законопроекта параметры бюджета могут быть скорректированы в большую сторону.
По словам зампредседателя Госсобрания Башкирии Рустама Ишмухаметова в таком случае дефицит бюджета составит 15 млрд рублей, ожидаемый же дефицит в полном объеме обеспечен источниками покрытия. Он же уточнил,что около 70% расходов бюджета пойдут на социальные нужды, сам же бюджет продолжает оставаться социально ориентированным. Уточняется и то, что социальные обязательства перед жителями Башкирии будут исполнены в полном объеме.
Утвержден и прогноз социально-экономического развития региона ближайшие три года, также в первом чтении был принят проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
По словам министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой структура бюджета Башкирии будет по большей части формироваться из налога на прибыль организаций и налога на доходы физлиц. Сообщается, что за девять месяцев текущего года в бюджет Башкирии поступило более 106 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов с ростом на 18 млрд рублей по сравнению с 2020 годом.
Министр финансов дополнительно уточнила, что за девять месяцев республика не смогла выйти на допандемийный уровень 2019 года, однако по объему поступлений средств в бюджет Башкирия занимает пятое место в ПФО и 21 место в Российской Федерации.