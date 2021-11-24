В 2021 году Башкортостан сильнее других регионов России снизил расходы на медицину

В 2021 году Башкирия возглавила список самых скупых на медицину регионов — падение расходов составило -14,5%. Чуть более щедрой оказалась Москва — 14,1% и Архангельская область — 10,9%. Об этом говорится в материале «Новых Известий».
В 2021 году расходы бюджета на здравоохранение составили 23,1 млрд рублей в 2021 году, против 38,3 млрд рублей в 2020 годом ранее. Падение расходов составляет 15,2 млрд рублей. На 2022 год власти Башкирии запланировали потратить на медицину 24,3 млрд рублей. Предполагается, что общий объем расходов бюджета республики в 2022 году составит свыше 243 млрд рублей.
— Все социально значимые расходы предусмотрены в полном объеме, — отметила министр финансов Башкирии Лира Игтисамова. — Социальная составляющая бюджета — около 70%.
Тем временем в октябре 2021 года Башкирия вновь попала в топ-5 по смертности от Сovid-19 в России, по данным сайта СтопКоронавирус.рф, на сегодняшний день Башкирия находится на 21 позиции анти-рейтинга по количеству заболевших и умерших.
Если 2021 год оказался весьма скупым на финансы для медицины, то скандалов в этой отрасли было более чем достаточно. Причем скандалы эти были самыми разными. В ноябре жители села Баимово в Абзелиловском районе Башкирии вышли к больнице, которую якобы собираются закрывать, выяснилось, что не закрывать, а оптимизировать. Масштабный сход граждан в октябре прошел и в Учалах, жители города вышли на сход против оптимизации больницы, несмотря на визит министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, который за день до схода выступал перед гражданами. Требовали учалинцы отмены оптимизации Учалинской ЦГБ, отмены перевода отделения роддома и отделения экстренной инсультной терапии в город Белорецк, а также отмены перевода в Белорецк лаборатории, морга и скорой помощи.
Также в Башкирии в 2021 году из госмедицины ушли 302 врача и 848 фельдшеров и медсестер, отток медицинских кадров из государственной медицины в Башкирии составил более тысячи человек, об этом сообщали на сайте регионального Минздрава. В октябре республиканский профсоюз медиков Башкирии провел опрос врачей-председателей первичных профсоюзных организаций и обнародовал результаты опроса по нехватке врачей, основными причинами были названы избыточная отчетность, стресс и негатив от пациентов. При этом 31% респондентов подтвердил, что в их организации они ощущают острую нехватку кадров. По их мнению больше остальных не хватает врачей в участковой и терапевтической службе, а также врачей хирургического профиля.
Всех медицинских скандалов не перечислить, но некоторые забыть нельзя. 18 августа ранним утром в Уфимском районе машина скорой помощи въехала в КамАЗ, оставленный на обочине. Фельдшер и водитель скорой помощи скончались на месте. Родственница погибшего фельдшера Иглинской ЦРБ Дамира Хисмутдинова уверена, что трагедии можно было бы избежать, если бы для работников были созданы достойные условия. После трагедии работники службы скорой помощи Башкирии устроили флешмоб «ЭтоМогБытьЯ». К слову в июле сообщалось, что Иглинской районной больницы уволились 13 из 19 врачей-терапевтов, однако в самой больнице этот факт отрицали.
В августе всю Россию потрясла жуткая трагедия. 16 августа роженица в Стерлитамаке выбросила из окна третьего этажа ребенка соседки по палате, позже выяснилось, что накануне женщину выписали из психиатрической больницы. Пункты расходов бюджета региона на медицину ограничены, но подобные истории, к великому сожалению, бесконечны.