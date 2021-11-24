В 2021 году Башкортостан сильнее других регионов России снизил расходы на медицину

Если 2021 год оказался весьма скупым на финансы для медицины, то скандалов в этой отрасли было более чем достаточно. Причем скандалы эти были самыми разными. В ноябре жители села Баимово в Абзелиловском районе Башкирии вышли к больнице, которую якобы собираются закрывать, выяснилось, что не закрывать, а оптимизировать. Масштабный сход граждан в октябре прошел и в Учалах, жители города вышли на сход против оптимизации больницы, несмотря на визит министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, который за день до схода выступал перед гражданами. Требовали учалинцы отмены оптимизации Учалинской ЦГБ, отмены перевода отделения роддома и отделения экстренной инсультной терапии в город Белорецк, а также отмены перевода в Белорецк лаборатории, морга и скорой помощи.