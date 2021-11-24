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«Уступает только Уфе»: премьер-министр Башкирии высказался о воздухе в Стерлитамаке

24 ноября 2021, 03:32
Фото: 1mediainvest.ru
Назаров подтвердил, что качество воздуха в промышленном городе напрямую влияет на здоровье населения. Об этом он заявил в соцсетях после рабочего визита в Стерлитамак 23 ноября.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров затронул вопросы экологии Стерлитамака. В частности, Назаров пообещал сделать конкретные шаги для получения больших данных о загрязнении воздуха.

«Стерлитамак — это промышленный город и по объёму выбросов в атмосферу уступает у нас в республике только Уфе. Это, конечно же, напрямую влияет на здоровье населения. Мы разговаривали с руководителями основных местных предприятий и договорились, что они будут модернизировать свои производства», — написал премьер-министр на своей странице в соцсетях.

Сейчас в Стерлитамаке работают две автоматизированные станции контроля воздуха и 5 стационарных постов Башгидромета. Андрей Назаров сообщил, что в городе появится еще одна автоматизированная станция, а в перспективе еще две станции. Места их размещения он обещал определить совместно с активистами движения «Стерлитамак, дыши!».

— Сводные расчёты выбросов от этих станций мы направим для включения города в федеральный проект «Чистый воздух», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее Минфин Башкирии не нашел 8 млрд рублей для решения проблемы с загрязнением воздуха. На эти деньги в том числе планировали установить три автостанции контроля за воздухом в Стерлитамаке. Тогда как в апреле жители города самостоятельно собрали на датчики контроля воздуха около 100 тысяч рублей.

Жители Башкирии всё лето жаловались на химический запах в воздухе. Система зафиксировала превышение по сероводороду в 1 ПДК и по хлороформу в 1,7 ПДК. На сайте Курултая Башкирии появился специальный раздел для отправки сообщений в режиме онлайн по загрязнению воздуха.

Город Стерлитамак в Башкирии планируют включить в федеральный проект «Чистый воздух». Соответствующий меморандум пописали глава республики Радий Хабиров и руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова в рамках Петербургского международного экономического форума. «Чистый воздух» реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Целью федерального проекта является снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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