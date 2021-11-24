«Уступает только Уфе»: премьер-министр Башкирии высказался о воздухе в Стерлитамаке

«Стерлитамак — это промышленный город и по объёму выбросов в атмосферу уступает у нас в республике только Уфе. Это, конечно же, напрямую влияет на здоровье населения. Мы разговаривали с руководителями основных местных предприятий и договорились, что они будут модернизировать свои производства», — написал премьер-министр на своей странице в соцсетях.