Жители Башкирии снова жалуются на химический запах в воздухе

На сайте электронной приемной органов власти Башкирии житель Стерлитамака оставил обращение с жалобой на химический запах в городе. По его словам, запах чувствовался вчера, 12 августа, после 18:00 часов на улицах Лазурная и Хвойная.
Заявитель отметил, что за последний месяц он уже в третий раз пишет подобное обращение, однако ответа так и не получил. Он попросил властей «проконтролировать этот вопрос», а местных жителей фиксировать случаи неприятного запаха на улице.
По данным Министерства природопользования и экологии Башкирии, за минувшие сутки система контроля аварийных ситуаций на химически опасных объектах на улице Менделеева в Стерлитамаке зафиксировала превышение по сероводороду в 1 ПДК и по хлороформу в 1,7 ПДК. За последний день поступило 10 жалоб на химический запах от жителей города, сообщила Mkset пресс-секретарь министерства Рената Газина.
Сведения о сообщениях жителей на запах министерство направляет в региональный Роспотребнадзор и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприродназора.