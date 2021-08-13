Жители Башкирии снова жалуются на химический запах в воздухе

Жители Башкирии снова жалуются на химический запах в воздухе
Жители Башкирии снова жалуются на химический запах в воздухе
Вчера, 17:04ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
По словам одного из местных жителей, запах чувствовался даже на пятом этаже.

На сайте электронной приемной органов власти Башкирии житель Стерлитамака оставил обращение с жалобой на химический запах в городе. По его словам, запах чувствовался вчера, 12 августа, после 18:00 часов на улицах Лазурная и Хвойная.

Заявитель отметил, что за последний месяц он уже в третий раз пишет подобное обращение, однако ответа так и не получил. Он попросил властей «проконтролировать этот вопрос», а местных жителей фиксировать случаи неприятного запаха на улице.

По данным Министерства природопользования и экологии Башкирии, за минувшие сутки система контроля аварийных ситуаций на химически опасных объектах на улице Менделеева в Стерлитамаке зафиксировала превышение по сероводороду в 1 ПДК и по хлороформу в 1,7 ПДК. За последний день поступило 10 жалоб на химический запах от жителей города, сообщила Mkset пресс-секретарь министерства Рената Газина.

Сведения о сообщениях жителей на запах министерство направляет в региональный Роспотребнадзор и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприродназора.

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