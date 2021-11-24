Патрушев: В Беларусь идет хорошо организованный наплыв мигрантов

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выступил с заявлением о том, что в Республику Беларусь с использованием возможностей безвизового режима сейчас следуют мигранты, наплыв которых хорошо организован.

Мигранты в Беларусь идут с недавнего времени из Афганистана, Сирии, Ливии, Ирака и ряда других государств мира, пишет информационный портал RT. При этом иностранцы прибывают в республику не самолетами компании «Белавиа». Мигранты летят в основном чартерами, подчеркнул Патрушев. Конечной точкой назначения секретарь Совбеза России назвал Европу, куда иностранные граждане едут преимущественно к ранее эмигрировавшим родственникам и друзьям. Глава Департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что мигранты, прибывшие на белорусско-польскую границу, о получении убежища власть не просили.