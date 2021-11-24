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Патрушев: В Беларусь идет хорошо организованный наплыв мигрантов

24 ноября 2021, 10:25
Фото: pixabay.com
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выступил с заявлением о том, что в Республику Беларусь с использованием возможностей безвизового режима сейчас следуют мигранты, наплыв которых хорошо организован.

Мигранты в Беларусь идут с недавнего времени из Афганистана, Сирии, Ливии, Ирака и ряда других государств мира, пишет информационный портал RT.

При этом иностранцы прибывают в республику не самолетами компании «Белавиа». Мигранты летят в основном чартерами, подчеркнул Патрушев.

Конечной точкой назначения секретарь Совбеза России назвал Европу, куда иностранные граждане едут преимущественно к ранее эмигрировавшим родственникам и друзьям.

Глава Департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что мигранты, прибывшие на белорусско-польскую границу, о получении убежища власть не просили.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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