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МИД России дал оценку действиям Соединенных Штатов в Черном море

24 ноября 2021, 19:23
Фото: 1медиаинвест
Представитель Министерства иностранных дел РФ, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов высказался по поводу маневров США в Черном море.

По его словам, данные действия предпринимаются с целью разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», пишет RT.

Гаврилов также отметил, что при этом американские власти абсолютно не интересуют возможные последствия.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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