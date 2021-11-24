МИД России дал оценку действиям Соединенных Штатов в Черном море
24 ноября 2021, 19:23
Фото: 1медиаинвест
Представитель Министерства иностранных дел РФ, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов высказался по поводу маневров США в Черном море.
По его словам, данные действия предпринимаются с целью разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», пишет RT.
Гаврилов также отметил, что при этом американские власти абсолютно не интересуют возможные последствия.