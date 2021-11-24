Эксперты увидели угрозу банковскому сектору при пересмотре условий кредитования

По сообщению издания, поводом к исследованию стал судебный спор между кредитором - банком непрофильных активов “Траст” и заемщиком - сетью кинотеатров “Синема Парк”. На основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вынес решение о пересмотре условий уже заключенных кредитных договоров. По мнению суда, важным основанием для пересмотра условий договора стала пандемия коронавирусной инфекции и ограничения, которые были введены для ее нераспространения, пишет newsnn.ru.
Эксперты фонда “Центр стратегических разработок” произвели расчеты, согласно которым объем кредитного портфеля, имеющего максимальное сходство с кредитными продуктами, по которым принималось судебное решение, составляет порядка 850 миллиардов рублей. То есть, даже если масштабирование судебного решения будет незначительным, убытки банковского сектора составят порядка 100 миллиардов рублей. В случае реализации максимально негативного сценария кредитование для финансовых организаций рискует стать убыточным. При этом банки будут вынуждены ужесточать условия предоставления займов и учитывать в ставке увеличение риска пересмотра заключаемых договоров.
Глава экономических программ Института региональных проблем Алексей Михайлов отметил, что объем кредитования граждан России составляет двадцать четыре триллиона рублей, а предпринимателей - пятьдесят триллионов рублей. То есть проблема пересмотра условий договора затрагивает сумму свыше семидесяти триллионов рублей. Если для таких сумм снизить процентную ставку на пару процентных пунктов, банковская система Российской Федерации обнулится. При этом будет нарушена вся цепочка: взаимоотношения по срочности, по достаточности резерва, по обоснованности, по резервированию, по залоговой стоимости.
«Главный напрашивающийся риск – то, что банки, если этот прецедент будет массовым, будут закладывать это в процентную ставку по кредитам и, естественно, учитывать во всей своей экономической деятельности. Выиграет ли от этого общество? Сомневаюсь. Поэтому важно сейчас включиться в работу всем для того, чтобы такие прецеденты были выверены», – отметил председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Заместитель главы департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономики и развития России Александр Виноградов отметил, что, если решения таких спорных и конфликтных ситуаций приведут к потере доверия кредитных организаций, риск увеличится до таких масштабов, которые повлияют на экономическое развитие и рост. Он выразил надежду, что мнение индустрии и курирующих органов федеральной власти дадут возможность создать единую позицию о рисках для экономики и устойчивости кредитных организаций.