Эксперты увидели угрозу банковскому сектору при пересмотре условий кредитования

«Главный напрашивающийся риск – то, что банки, если этот прецедент будет массовым, будут закладывать это в процентную ставку по кредитам и, естественно, учитывать во всей своей экономической деятельности. Выиграет ли от этого общество? Сомневаюсь. Поэтому важно сейчас включиться в работу всем для того, чтобы такие прецеденты были выверены», – отметил председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.