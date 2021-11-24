Экс-руководитель Владимирского тракторного завода рассказал о сервисе СКРЕПКА

Свою карьеру после окончания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работы в высшем учебном заведении будущий коммерсант начал на Владимирском тракторном заводе. Там он очень быстро получил должность заместителя генерального директора по экономике. В 1989 году Бакалейник поступил в Гарвард. Предприниматель совмещал учебу со стажировкой в консалтинговой фирме. Он изнутри изучил, как устроен бизнес, какие проблемы случаются и как маркетинг связан с производством.