Экс-руководитель Владимирского тракторного завода рассказал о сервисе СКРЕПКА

Бизнесмен не раз входил в первую десятку рейтинга финансовых директоров России по версии издательского дома «Коммерсант». Институт Адама Смита и журнал «Карьера» признавали его лучшим финансовым директором страны. Об этом пишет newizv.ru.
Свою карьеру после окончания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работы в высшем учебном заведении будущий коммерсант начал на Владимирском тракторном заводе. Там он очень быстро получил должность заместителя генерального директора по экономике. В 1989 году Бакалейник поступил в Гарвард. Предприниматель совмещал учебу со стажировкой в консалтинговой фирме. Он изнутри изучил, как устроен бизнес, какие проблемы случаются и как маркетинг связан с производством.
Когда развалился Советский Союз, студентам возвращаться было фактически некуда. Бакалейнику поступило предложение поработать в Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC), которая входила во Всемирный банк. Сначала IFC специализировалась на содействии приватизации в СССР на отдельных проектах. В 1994 году предприниматель покинул IFC, возглавив Владимирский тракторный завод. Спустя три года бывший коллега предложил Бакалейнику принять участие в создании Тюменской нефтяной компании (ТНК) и стать там финансовым директором.
Когда конфликт корпорации с «Нижневартовскнефтегазом» был разрешен, получилось взять контроль над дочерними предприятиями, наладить производство и создать успешную финансово-экономическую модель производства. Со временем цены на нефть стали расти. Постсоветская экономика восстановилась. Интерес к ТНК проявили западные банки и нефтяные корпорации, такие как Вritish Petroleum (ВР) и Texaco.
По словам Бакалейника, советское нефтедобывающее предприятие успешно преобразовали в коммерческую нефтяную компанию полного цикла. Ей заинтересовались международные банки, трейдеры и другие нефтяные корпорации. Продолжительный период ТНК была лучшей нефтяной компанией в Российской Федерации.
Бакалейника в 2003 году назначили главным финансовым директором Сибирско-Уральской алюминиевой компании. В 2006 году стартовала процедура подготовки к размещению евробондов и выходу на фондовую биржу. Это произошло после объединения с корпорацией РУСАЛ.
Спустя еще несколько лет коммерсант перешел на работу в группу компаний «Ренова». Там ему поручили вести сразу несколько проектов.
Сегодня Иосиф Бакалейник уже завершил корпоративную карьеру. Он посвятил себя частному инвестированию. Тут он отметил платежный сервис СКРЕПКА, который вошел в число наиболее приоритетных проектов в этом качестве. Благодаря СКРЕПКЕ пользователи могут накапливать большие суммы кешбэка с повседневных покупок онлайн и офлайн в любых магазинах. Деньги можно направлять на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, а также обслуживание любых кредитов и микрозаймов, пояснил бизнесмен.
Бакалейник считает, что у СКРЕПКИ нет аналогов в РФ и за границей. Ее функционал имеет большой спрос на рынке.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время проект привлечет внимание крупных отечественных и иностранных инвесторов», — резюмировал финансист.