В России растет число автоматических атак на клиентов банков

Как сообщает fedpress.ru, Центробанк активно блокирует мошеннические номера. Но пока неизвестно, до каких объемов дошло автоматизированное мошенничество.
Его «популярности» способствует тот факт, что это стоит недорого за счет использования голосовых помощников и автообзвона, который начали внедрять примерно год назад.
Организуя такие атаки, преступники делают запись нужной последовательности фраз, после чего выходят на жертву. Клиент, считая, что общается с роботом, получает от него указания вроде необходимости ввести код СМС.