mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России растет число автоматических атак на клиентов банков

23 ноября 2021, 15:05
Фото: pixabay.com
В РФ растет число автоматических атак на клиентов банков с использованием автообзвона и голосовых помощников.

Как сообщает fedpress.ru, Центробанк активно блокирует мошеннические номера. Но пока неизвестно, до каких объемов дошло автоматизированное мошенничество.

Его «популярности» способствует тот факт, что это стоит недорого за счет использования голосовых помощников и автообзвона, который начали внедрять примерно год назад.

Организуя такие атаки, преступники делают запись нужной последовательности фраз, после чего выходят на жертву. Клиент, считая, что общается с роботом, получает от него указания вроде необходимости ввести код СМС.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48