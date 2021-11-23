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В Башкирии за неполный 2021 год от отравления спиртным скончался 141 человек

23 ноября 2021, 10:00
Фото: 1mediainvest.ru
В период с января по октябрь 2021 года в регионе после отравления алкоголем скончался 141 человек, что на 3 человека меньше в сравнении с данными за прошлый год, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.

Известно, что за десять месяцев текущего года в Башкирии от отравления спиртными напитками скончался 141 человек. Как сообщает Роспотребнадзор Башкирии, смертность по региону составила 3,5 на 100 тысяч населения.

В ведомстве отмечают, что наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Уфе — 38, далее 6 смертей в Салавате и в Стерлитамаке, в Октябрьском — 4, в Ишимбае — 3, по 2 случая в Белорецке, Белебее, Благовещенске и Нефтекамске, а по одному случаю — в Баймаке, Бирске, Давлеканово, Кумертау и Янауле.

Что касается летальных исходов среди районов, то в 7 случаев зафиксировано в Иглинском, в Илишевском — 5, в Аургазинском и Уфимском — по 4, Альшеевском, Баймакском, Белорецком, Краснокамском, Татышлинском, Туймазинском — по 3 летальных исхода в каждом, также по 2 случая в Благоварском, Буздякском, Бурзянском, Караидельском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Мечетлинском, Учалинском, Чекмагушевском и Шаранском. Далее в Аскинском, Бакалинском, Балтачевском, Давлекановском, Калтасинском, Кигинском, Мелеузовском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Стерлитамакском и Чишминском районах — по одному летальному исходу.

Ранее Роспотребнадзор приводил статистические данные за 9 месяцев текущего года. На тот момент от отравления спиртным в Башкирии погибли 129 человек. Среди городов на первом месте также находилась Уфа с 33 летальными исходами.

Отметим, что в Татарстане не так давно произошло массовое отравление метанолом, которое завершилось трагедией — в больнице скончалась 20-летняя студентка из Башкирии, в крови у девушки было обнаружено 3,4 метанола. Известно, семерых студентов, которые также отравились метанолом в тот вечер, уже выписали с больницы — их жизни ничего не угрожает, а состояние остается стабильным. Между тем, еще пять пациентов пока остаются под наблюдением врачей.

Напомним, 15 ноября в Казани, а точнее в поселке Салмачи близ города на вечеринке в честь дня рождения компания студентов отравилась метанолом, ребята приобретали водку в пятилитровой канистре у дилера, с которым имели дело не в первый раз. Позже выяснилось, что дело не в качестве алкоголя, а в том, что ребята взяли из багажника канистру не с горячительным, а с незамерзайкой. Эту информацию опубликовал татарстанский следком.

Тем не менее, в отношении продавца «суррогатного» алкоголя было возбуждено уголовное дело. Продавцу вменяют розничную продажу спиртосодержащей продукции без лицензии и в крупном размере.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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