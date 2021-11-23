В Башкирии за неполный 2021 год от отравления спиртным скончался 141 человек

Отметим, что в Татарстане не так давно произошло массовое отравление метанолом, которое завершилось трагедией — в больнице скончалась 20-летняя студентка из Башкирии, в крови у девушки было обнаружено 3,4 метанола. Известно, семерых студентов, которые также отравились метанолом в тот вечер, уже выписали с больницы — их жизни ничего не угрожает, а состояние остается стабильным. Между тем, еще пять пациентов пока остаются под наблюдением врачей.