От отравления спиртным в Башкирии погибли 129 человек

От отравления спиртным в Башкирии погибли 129 человек
От отравления спиртным в Башкирии погибли 129 человек
Вчера, 11:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Данный показатель зафиксирован в период с января по сентябрь. Как сообщает Роспотребнадзор Башкирии, в сравнении с прошлым годом за этот же период погибло 126 человек. В ведомстве также назвали города и районы, где зафиксировано наибольшее количество смертей из-за алкоголя.

В Башкирии за последние 9 месяцев было зафиксировано 129 смертей из-за алкоголя, что на 3 человека больше в сравнении с прошлым годом. В Роспотребнадзоре отмечают, что показатель смертности на 100 тысяч населения составил 3,2.

Известно, что наибольшее количество смертей из-за отравления спиртными напитками зарегистрировано в Уфе – 33 случая. На втором месте в антирейтинге находятся Салават и Стерлитамак – по 6 смертей, а третье место занимает Октябрьский – 4 смерти.

Что касается районов Башкирии, то в Иглинском районе было зарегистрировано 7 смертей от отравления алкоголем, в Илишевском – 5, а в Уфимском – 3.

Напомним, что в России уже произошло три массовых отравления суррогатным алкоголем. Так, в соседней Оренбургской области, следы паленой водки, от которой погибло 34 человека, привели в Уфимскую компанию, однако та в свою очередь заявила, что изготовители суррогата приобрели технический спирт под выдуманным именем и предоставили ложные данные.

Отметим, что депутаты Курултая заявили, что в новогодние праздники «сухой закон» отменен не будет, в связи с многочисленными обращениями жителей республики. Также Минторг Башкирии ужесточил контроль за алкогольными магазинами, в частности, посещать точки продажи будут тайные покупатели.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы