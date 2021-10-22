От отравления спиртным в Башкирии погибли 129 человек

Данный показатель зафиксирован в период с января по сентябрь. Как сообщает Роспотребнадзор Башкирии, в сравнении с прошлым годом за этот же период погибло 126 человек. В ведомстве также назвали города и районы, где зафиксировано наибольшее количество смертей из-за алкоголя.

В Башкирии за последние 9 месяцев было зафиксировано 129 смертей из-за алкоголя, что на 3 человека больше в сравнении с прошлым годом. В Роспотребнадзоре отмечают, что показатель смертности на 100 тысяч населения составил 3,2. Известно, что наибольшее количество смертей из-за отравления спиртными напитками зарегистрировано в Уфе – 33 случая. На втором месте в антирейтинге находятся Салават и Стерлитамак – по 6 смертей, а третье место занимает Октябрьский – 4 смерти. Что касается районов Башкирии, то в Иглинском районе было зарегистрировано 7 смертей от отравления алкоголем, в Илишевском – 5, а в Уфимском – 3. Напомним, что в России уже произошло три массовых отравления суррогатным алкоголем. Так, в соседней Оренбургской области, следы паленой водки, от которой погибло 34 человека, привели в Уфимскую компанию, однако та в свою очередь заявила, что изготовители суррогата приобрели технический спирт под выдуманным именем и предоставили ложные данные. Отметим, что депутаты Курултая заявили, что в новогодние праздники «сухой закон» отменен не будет, в связи с многочисленными обращениями жителей республики. Также Минторг Башкирии ужесточил контроль за алкогольными магазинами, в частности, посещать точки продажи будут тайные покупатели.

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