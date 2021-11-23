В Башкирии мужчину приговорили к 17 годам тюрьмы за двойное убийство из ревности

22 ноября Верховный суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Стерлитамака, который в феврале 2021 года в процессе пьянки, в которой участвовала его сожительница и их общий знакомый, убил их обоих в пылу ссоры.
Суд установил, что дело происходило в квартире у знакомых мужчины, где он, его сожительница и собственно знакомым выпивали, однако мирного застолья не получилось. Глаза мужчине застила ревность и он насмерть забил обоих, для этой цели ему пригодилась ножка от сломанного табурета. Собственно ножкой стула, руками и ногами он нанес 54 удара своей возлюбленной, знакомому досталось чуть меньше – 42. Между делом он придушивал обеих, лишая их доступа кислорода, чем обрекал на страдания и мучения. От полученных травм оба несчастных скончались на месте.
Ревнивца признала виновным по пунктами «а, д» части 2 статьи 105 УК РФ наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Однако решение суда еще можно обжаловать, так как приговор в законную силу не вступил.