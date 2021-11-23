В Башкирии мужчину приговорили к 17 годам тюрьмы за двойное убийство из ревности

Суд установил, что дело происходило в квартире у знакомых мужчины, где он, его сожительница и собственно знакомым выпивали, однако мирного застолья не получилось. Глаза мужчине застила ревность и он насмерть забил обоих, для этой цели ему пригодилась ножка от сломанного табурета. Собственно ножкой стула, руками и ногами он нанес 54 удара своей возлюбленной, знакомому досталось чуть меньше – 42. Между делом он придушивал обеих, лишая их доступа кислорода, чем обрекал на страдания и мучения. От полученных травм оба несчастных скончались на месте.