В Башкирии 60-летняя медсестра вышла на работу после COVID-19 с 80% поражения легких

Однако женщина не отрицает и того, что болезнь не проходит бесследно и рассказывает, что даже по прошествии полутора лет ей приходится продолжать лечение, так как заболевание дает о себе знать. Наученная горьким опытом Дания Рычкаль решила больше не рисковать и по прошествии полугода вакцинировалась.