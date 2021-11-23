В Башкирии 60-летняя медсестра вышла на работу после COVID-19 с 80% поражения легких

60-летняя процедурная медсестра с 43-летним стажем Стерлибашевской районной больницы Дания Рычкаль еще в марте 2020 года заразилась коронавирусом, болела она тяжело, инфекция едва не лишила ее жизни, однако врачам Стерлитамакского инфекционного госпиталя удалось спасти ее, несмотря на 80% поражение легких. Женщина благодарна врачам и уверена, что они вытащили ее с того света.
После выздоровления я не стала засиживаться дома, вышла на работу. Здесь, в своём родном коллективе, среди своих пациентов я и чувствую себя лучше».Дания Рычкаль
Однако женщина не отрицает и того, что болезнь не проходит бесследно и рассказывает, что даже по прошествии полутора лет ей приходится продолжать лечение, так как заболевание дает о себе знать. Наученная горьким опытом Дания Рычкаль решила больше не рисковать и по прошествии полугода вакцинировалась.
Однозначно, нужно прививаться, об этом я говорю и своим пациентам, особенно пожилым. Это единственный способ избежать тяжёлых последствий коронавируса, отговорки вроде «я все равно сижу дома» вас не спасут».Дания Рычкаль