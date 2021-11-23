Общественники Хакасии настаивают на отставке главы региона Валентина Коновалова

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова общественника Александра Мяхара, и без того тяжелая ситуация в республике усугубилась смертью девочки, которой не была оказана своевременная помощь в больнице Абакана.
Он назвал это, в том числе, следствием хаоса в правительстве республики и сообщил, что причиной судов становятся не политические мотивы. Важно показать непоправимый урон, который наносится экономике и сферам соцразвития региона.
Общественник утверждает, что медработникам республики в поисках лучшей жизни приходится уезжать в соседний Красноярский край, где врачи получают доплату за работу во время пандемии. Уезжают медики и в другие регионы.
По его словам, сейчас в регионе «все замерли в ожидании 2023 года», на который назначены перевыборы. Он утверждает, что на вопрос, как жители республики относятся к ее правительству, можно услышать только нецензурную брань.