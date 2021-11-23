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Член ОП Ремесло предположил, что Рашкин мог получить право на охоту в качестве взятки

23 ноября 2021, 08:51
Фото: kprf.ru
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в незаконной охоте и заявил, что никогда не проверял наличие охотничьего билета. Общественный деятель Илья Ремесло считает, что депутат мог получить право охотиться в качестве взятки.

Как рассказал Рашкин, он не выписывал на себя и никогда не проверял наличие разрешения на охоту. По его словам, так было заведено, передает rapsinews.ru.

«Не только в этот раз, я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», — заявил он.

Юрист и общественник Илья Ремесло, комментируя эти слова, отметил, что Рашкин держал саратовскую провинцию за собственный сафари-парк, «где закон — это он сам». Ремесло отметил, что депутат даже не считал нужным проверить документы на охоту, что означает, предполагает юрист, что Рашкин получал имущественный подарок в виде добываемых животных. Ремесло также спросил, как подобное согласуется со статусом депутата.

Общественник напомнил, что, когда Рашкина задержали, он вел себя как человек, у которого точно нет лицензии на отстрел лося. Позже он изменил показания и заявил, что лицензия могла быть, но только не на него.

«Рашкин постоянно забывает, что, согласно новым нормам законодательства, перевозка мяса животного приравнивается к охоте», — напомнил Ремесло.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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