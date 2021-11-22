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В Уфе на 70-м году жизни скончался народный художник Башкортостана Георгий Калитов

22 ноября 2021, 10:00
Фото: vk.com Марийский историко-культурный центр
22 ноября трагическое известие о смерти Георгия Калитова опубликовал марийский историко-культурный центр в Мишкинском районе.

21 ноября на 70-м году жизни скончался Георгий Калитов – маститый деятель искусств, известный живописец, график, монументалист, педагог и автор книг. Калитов при жизни был удостоен звания народного художника Башкортостана, заслуженного работника культуры Башкирии. Также Георгий Калитов – лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева и других почетных художественных премий.

В группе историко-культурного центра сообщается, что прощание с Калитовым состоится завтра во вторник, 23 ноября, у Башкирского художественного музея имени Нестерова в 10.00.

Редакция Mkset выражает свои соболезнования.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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