В Уфе на 70-м году жизни скончался народный художник Башкортостана Георгий Калитов

21 ноября на 70-м году жизни скончался Георгий Калитов – маститый деятель искусств, известный живописец, график, монументалист, педагог и автор книг. Калитов при жизни был удостоен звания народного художника Башкортостана, заслуженного работника культуры Башкирии. Также Георгий Калитов – лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева и других почетных художественных премий.