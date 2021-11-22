В МЧС Башкирии вновь предупредили о метелях, снежных заносах на дорогах и гололедице

Отдельно жителей Башкирии предупредили и о метелях, озвучив прогноз о порывах ветра до 18 метров в секунду. В целом по республике ожидается западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -5 до -10°, а днем от -3 до -8°.