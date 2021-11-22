В МЧС Башкирии вновь предупредили о метелях, снежных заносах на дорогах и гололедице

Уже сегодня, 22 ноября вечером в Башкирии установится облачная погода с прояснениями. Также ожидаются и осадки, а именно небольшой снег, ночью он будет становиться умеренным. Среди неблагоприятных условий, о которых предупредили в МЧС Башкирии – снежный накат на дорогах, гололедица, снежные заносы. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях 1-2 км.
Отдельно жителей Башкирии предупредили и о метелях, озвучив прогноз о порывах ветра до 18 метров в секунду. В целом по республике ожидается западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -5 до -10°, а днем от -3 до -8°.