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В Башкирии на содержание территорий близ органов власти выделили 113 миллионов рублей

22 ноября 2021, 15:19
Фото: 1mediainvest
19 ноября соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок Госкомитетом Башкирии по конкурентной политике.

19 ноября на сайте госзакупок был размещен аукцион по поиску подрядчика, который сможет содержать прилегающие к Дому республики и Курултаю Башкирии территорию в должном виде, а именно осуществлять уборку снега, вывозить мусор, рыхлить землю, мыть кроны деревьев и выполнять еще ряд задач на огромной территории площадью 10,6 гектар, однако ни разделены на шесть разных участков.

В графе закупки “Описание объекта закупки” размещено 30 страниц по 10 строк с видами работ и их ожидаемой ценой – работы у подрядчика, которого должны отобрать уже 2 декабря. начальная, она же максимальная стоимость контракта составляет 113 295 000 рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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