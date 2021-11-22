В Башкирии на содержание территорий близ органов власти выделили 113 миллионов рублей

19 ноября на сайте госзакупок был размещен аукцион по поиску подрядчика, который сможет содержать прилегающие к Дому республики и Курултаю Башкирии территорию в должном виде, а именно осуществлять уборку снега, вывозить мусор, рыхлить землю, мыть кроны деревьев и выполнять еще ряд задач на огромной территории площадью 10,6 гектар, однако ни разделены на шесть разных участков.
В графе закупки “Описание объекта закупки” размещено 30 страниц по 10 строк с видами работ и их ожидаемой ценой – работы у подрядчика, которого должны отобрать уже 2 декабря. начальная, она же максимальная стоимость контракта составляет 113 295 000 рублей.