В Башкирии на содержание территорий близ органов власти выделили 113 миллионов рублей

19 ноября на сайте госзакупок был размещен аукцион по поиску подрядчика, который сможет содержать прилегающие к Дому республики и Курултаю Башкирии территорию в должном виде, а именно осуществлять уборку снега, вывозить мусор, рыхлить землю, мыть кроны деревьев и выполнять еще ряд задач на огромной территории площадью 10,6 гектар, однако ни разделены на шесть разных участков.