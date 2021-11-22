Семья с 9 детьми спаслась из пожара в Башкирии благодаря сработавшему извещателю

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Башкирии по ЧС, на оперативке в правительстве Башкирии отчитался о чрезвычайных происшествиях на прошедшей неделе. Так, в регионе произошел 121 техногенный пожар, в которых были спасены 6 человек, к сожалению, 10 человек спасти не удалось.