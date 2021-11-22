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Семья с 9 детьми спаслась из пожара в Башкирии благодаря сработавшему извещателю

22 ноября 2021, 08:09
Фото: МЧС по Башкирии
20 ноября в Кушнаренковском районе, в деревне Субай благодаря пожарному извещателю была спасена многодетная семья с 9 детьми, об этом на оперативке в правительстве Башкирии сообщил Фарит Гумеров, глава Госкомитета Башкирии по ЧС.

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Башкирии по ЧС, на оперативке в правительстве Башкирии отчитался о чрезвычайных происшествиях на прошедшей неделе. Так, в регионе произошел 121 техногенный пожар, в которых были спасены 6 человек, к сожалению, 10 человек спасти не удалось.

Отдельно Гумеров упомянул и счастливый случай в деревне Субай Кушнаренковского района. Там 20 ноября благодаря сработавшему пожарному извещателю при пожаре спаслась многодетная семья, в которой воспитывают 9 детей. Обошлось без пострадавших, при том, что огнём был уничтожен дом размером 10 на 12 метров, частично бревенчатый, частично кирпичный, обшитый профнастилом.

В МЧС Башкирии сообщали, что от размещения в пункте временного размещения семья отказалась, решив жить у друзей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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