Семья с 9 детьми спаслась из пожара в Башкирии благодаря сработавшему извещателю

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Башкирии по ЧС, на оперативке в правительстве Башкирии отчитался о чрезвычайных происшествиях на прошедшей неделе. Так, в регионе произошел 121 техногенный пожар, в которых были спасены 6 человек, к сожалению, 10 человек спасти не удалось.
Отдельно Гумеров упомянул и счастливый случай в деревне Субай Кушнаренковского района. Там 20 ноября благодаря сработавшему пожарному извещателю при пожаре спаслась многодетная семья, в которой воспитывают 9 детей. Обошлось без пострадавших, при том, что огнём был уничтожен дом размером 10 на 12 метров, частично бревенчатый, частично кирпичный, обшитый профнастилом.
В МЧС Башкирии сообщали, что от размещения в пункте временного размещения семья отказалась, решив жить у друзей.